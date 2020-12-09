شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسمي الجنرال «المثالي» لتولي وزارة الدفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة-أ.ف.ب

أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنّه اختار الجنرال «المثالي» الأمريكي من أصول إفريقيّة لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع وهو خيار وصفه بأنّه «ضروري» و«تاريخي».

وإذا تمّ تثبيته من جانب مجلس الشيوخ، سيُصبح أوستن (67 عاماً) أوّل أمريكي من أصول إفريقيّة يقود وزارة الدفاع، وهي مؤسّسة فيها تمثيل كبير للأقلّيات ولكن ليس في أعلى الهرم حتّى الآن.

وهذا الجنرال المتقاعد الذي شارك في حربَي العراق وأفغانستان قبل أن يُصبح أوّل رجل أسود يتولّى القيادة المركزيّة للجيش الأمريكي (سنتكوم)، هو شخص «مؤهّل بشكل فريد لمواجهة التحدّيات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي»، بحسب ما قال بايدن في بيان.

وأضاف: «طوال خدمته المتفانية، وفي الساعات الكثيرة التي أمضيناها معا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين».

وأشار البيان إلى أن أوستن «شخصية رائعة ومحترمة ورائدة في تاريخ جيش الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنه «تقاعد من الجيش عام 2016 بعد أكثر من 40 عاماً من الخدمة في الدفاع عن أمريكا». وكانت وسائل أمريكية عدّة أفادت، الاثنين، بأنّ بايدن اختار أوستن وزيراً للدفاع في إدارته المقبلة.

وبايدن الذي سيتولى مهماته في 20 كانون الثاني/يناير كان عمل خصوصاً مع أوستن في عهد باراك أوباما عندما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق بسحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق عام 2011.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيكون أول أمريكي من أصول إفريقية يقود الجيش الأمريكي الذي يضم عددا كبيرا من أبناء الأقلية السوداء. لكنّ توليه هذا المنصب ليس مؤكدا، إذ إن نوابا وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم هذه التسمية، مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات.

واعتمد الكونجرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل. وبما أن أوستن متقاعد منذ فترة أقلّ، سيكون على النواب منحه إعفاءً. وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين جيم ماتيس، لكنهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك.

وفي مقال نشرته الثلاثاء مجلة «ذي أتلانتيك» بعنوان «وزير دفاع متمرّس وضروري وتاريخي»، حاول جو بايدن نزع فتيل الجدل. وقال «آمل أن يمنح الكونجرس إعفاءً» لأوستن «كما فعل مع جيم ماتيس».

وأضاف: «نظرا إلى التهديدات الهائلة والعاجلة التي تواجه بلادنا، يجب تثبيته بسرعة» في المنصب.

وتعهّد بايدن (78 عاماً) ونائبته كامالا هاريس (56 عاماً)، بأن تكون الإدارة المقبلة «شبيهة بأمريكا» بكلّ تنوعها.