شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» توقع اتفاقية مع «سوفت وير أي جي» لتسخير الابتكار الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع الشركة العالمية «سوفت وير أي جي إنترناشيونال» الرائدة في تقديم خدمات التميز الإداري وتطوير أنظمة تقنية المعلومات، خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2020، بهدف تطوير وتسريع منظومة التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع أهداف حكومة دبي الذكية الرامية لجعل دبي مدينة ذكية لا ورقية بحلول عام 2021.

وقع الاتفاقية من طرف «إقامة دبي» اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف شركة «سوفت وير أي جي إنترناشيونال»، رامي كشل، نائب الرئيس لشركة سوفت وير.

ونصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين فيما يخدم منظومة التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، من خلال توفير الورش والمحاضرات في مجالات تطوير منظومة التحول الرقمي للجيل الثاني والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «يسرنا توقيع مثل هذه الشراكة التي تهدف إلى تسخير الابتكار الرقمي، لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم»، مضيفاً أن «ما تتمتع به «سوفت وير أي جي» من خبرة في تطوير أنظمة تقنية المعلومات سيجعل من خدماتنا المقدمة خدمات رفيعة المستوى وذات كفاءة عالية، الأمر الذي سيُسهم في رفع نسبة سعادة المتعاملين، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى ترجمة الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في التبني الكامل للتكنولوجيا وإنشاء حكومة رقمية خالية تماماً من الورق».

من جانبه أعرب رامي كشل، نائب الرئيس لشركة «سوفت وير» عن سعادته بهذا التعاون الذي سيُسهم في تطوير المنظومة الرقمية، وتنسيق الجهود بين الطرفين لتحقيق رؤية دبي بأن تكون الأذكى عالمياً، والمساهمة في تعزيز الحياة الذكية في دبي مضيفاً، أن إقامة دبي من الدوائر التي تبنت استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث باتت تقدم جميع خدماتها إلكترونياً 100%، وهذا ما جعلها قادرة على التكيف مع كافة المتغيرات والظروف، ولاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

