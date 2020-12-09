شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكرخ الراحل يحضر مباراة فريقه بصورته وملابسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

فاز نفط ميسان على ضيفه الكرخ بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة بالدوري العراقي، وسجل محمود خليل هدف الكرخ في الدقيقة 45، بينما سجل هدفي نفط ميسان أحمد عبد الرزاق في الدقيقتين 88 و92، وشهدت المباراة مبادرة غير مسبوقة في الدوري العراقي عندما تم تخصيص كرسي وضعت عليه صورة مدرب الكرخ عبد الكريم سلمان الذي توفي الأسبوع الماضي بفيروس «كورونا»، وملابسه الرياضية إلى جانب طاقم التدريب الذي قاده مساعده أحمد عبد الجبار، وقد لقيت هذه المبادرة استحسان الجميع.

نجح فريق الشرطة في تحقيق أول فوز مع مدربه الجديد الصربي أليتش في الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عندما هز شباك مضيفه السماوة بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها المحترف كريستيان أوساغونا في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء، وعلاء مهاوي في الدقيقة 51، وسعد ناطق في الدقيقة 75.

كما، وفاز زاخو على مضيفه الحدود 2-1، سجل هدفي زاخو أحمد داود وأحمد زيرو في الدقيقتين 14 و80، فيما سجل للحدود منار طه في الدقيقة 67.

وحضر التعادل السلبي في مباراة فريقي النجف وضيفه أربيل، كما تعادل نفط البصرة مع ضيفه الزوراء بذات النتيجة، بينما تعادل القاسم مع مضيفه القوة الجوية 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

تقدم فريق القوة الجوية بهدف سجله قائده حمادي أحمد في الدقيقة 33، بينما أدرك التعادل لفريق القاسم اللاعب سراج الدين صباح بضربة رأس جميلة في الدقيقة 79. حيث لعب فريق القاسم بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة يوسف سعيد البطاقة الحمراء بوجه اللاعب كرار عبد ياسر في الدقيقة 76 بشكل خاطئ، إذ لم يرتكب اللاعب المذكور أي خطأ، وإنما أحد زملائه!.