شكرا لقرائتكم خبر عن بطل كأس العالم للرجبي يفقد ذاكرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر نجم الرجبي الإنجليزي ستيف تومسون (42 عاماً) عن شعوره بالندم على احتراف تلك الرياضة؛ لأن كثرة الضربات التي تعرض لها في اللعبة حرمته من ذاكرته، لدرجة أنه لا يستطيع الآن تذكر فوزه بلقب العالم في 2003 بمدينة سيدني الأسترالية.

وقال اللاعب المعتزل في 2011: «لا أتذكر أنني لعبت في كل مباراة بالمونديال، ولا أتذكر رفع الكأس، وعندما أشاهد المباريات لا أصدق أنني في الملعب، حقاً لا أتذكر شيئاً»!

و تومسون واحد من 8 لاعبي رجبي رفعوا قضية قانونية ضد اتحاد الرجبي العالمي واتحاد ويلز للرجبي وتابع: «أتمنى لو اخترت مهنة أخرى، وأعيش حياة عادية، أشعر بالتعاطف مع زوجتي وأطفالي الصغار الذين يذكرونني بأسمائهم كل مرة».

ويقود المحامي ريتشارد بوردمان حملة الدفاع عن 110 لاعبين في مجالات رياضية مختلفة للحصول على تعويضات نظير إصابتهم بأمراض بالدماغ تتعلق بركل الكرة والتمرينات القوية، وقال بوردمان: «تومسون هو الوحيد من منتخب الرجبي الفائز في 2003 لكن أعمار بقية اللاعبين تتراوح بين 20 و50 عاماً».

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