شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل عن ذروة أسبوعين مع صعود الأسهم بفضل اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين، الأربعاء، فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس «كورونا» المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1875.07 دولار، الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1864 دولاراً.

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس: «التحرك في الأسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي. لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية».

وارتفعت الأسهم العالمية، الأربعاء، بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس، بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعاً.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم، استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1 في المئة إلى 24.28 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1026.36 دولار، وفقد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2307.09 دولار.

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