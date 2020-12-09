شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يبقى مارادونا دائماً معنا! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

يستقبل ملعب نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الخميس، أوّل مباراة تحت تسميته الجديدة «دييجو أرماندو مارادونا»، وهو ما وصفه مذيع الملعب دانييلي «ديسيبيل» بيليني لوكالة «فرانس برس» بـ«هكذا سيبقى (مارادونا) دائماً معنا».

ويستضيف نابولي على ملعبه الخميس ريال سوسييداد الإسباني في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بعدما تم تغيير اسم الملعب في تصويت لمجلس بلدية المدينة الجمعة الماضي، بعد أقل من عشرة أيام من وفاة اللاعب الذي ارتدى رقم 10 مع الفريق لمدة سبعة مواسم (1984-1991).

وأوضح مذيع الملعب دانييلي أن «هناك العديد من الطرق لتذكر دييجو، ولكن ذلك (تسمية الملعب على اسمه) كان مهماً نعم. بهذه الطريقة، سيكون دائماً معناً. نحن سعداء أن يكون لدينا ملعب يحمل هذا الاسم، وسوف يكون أكثر جمالاً عندما يعود الجمهور. أعتقد أن جميع المشجعين سعداء بهذا الاختيار، فهذا يعني شيئاً مهماً بالنسبة لهم. بالنسبة لنا جميعاً، كان (دييجو) اسطورة. آخر مرة جاء إلى هنا في شباط/فبراير 2014 لمباراة في كأس إيطاليا، كانت لحظات مليئة بالعاطفة، بدأ الملعب بأكمله الغناء عندما وصل».

وأضاف أنه «لا يزال هناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون المضي قدماً. بعض الناس يستمرون في جلب الزهور والهدايا التذكارية أمام الملعب. أعتقد أن الأمور ستستمر قليلاً هكذا... الجو غريب لأنك لا تستطيع الذهاب إلى المباريات أو الاحتفال بلاعبي نابولي الذين يقومون بأشياء عظيمة هذا الموسم. هناك الكثير من الأشياء التي يود الناس القيام بها، ولكن هذا ليس ممكناً بعد. نأمل بالعودة سريعاً. ولكن حتى لو لم يأت (الجمهور) إلى الملعب، فإن الـ+تيفوزي+ حاضرون دائماً، ويكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي، يتصلون بنا، ويرسلون لنا عاطفتهم. سيكون عاما رائعاً لتحقيق شيء على الصعيد الرياضي».