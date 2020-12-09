آخر خبر أونلاين: النشرة الصباحية ليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

نابل تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أفادت الادارة الجهوية للصحة بنابل بأنه تم تسجيل 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالجهة الى 6839 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة وتتوزع الاصابات على ... 09 ديسمبر 2020 09:31

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