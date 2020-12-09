العاصمة اليابانية تسجل 572 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، أنه تم تسجيل 572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 44 ألفا و927 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة

مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف

حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.