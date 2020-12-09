أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة تابعة للجيش

وقع انفجار سيارة مفخخة في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني ، اليوم الأربعاء، في ولاية غزني شرقي البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأحد الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

و كان 5 من جنود الجيش الأفغاني لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون خلال

تصديهم لهجوم شنه مقاتلو حركة "طالبان" على نقاط تفتيش تابعة للجيش في مقاطعة قندوز شمالي البلاد، ليلة الأحد، حسبما ذكر مسئول محلي.

ولا تزال أعمال العنف مستمرة في البلاد، ويحاول مقاتلو حركة "طالبان" اجتياح المدن الصغيرة أو مناطق في أنحاء البلاد وتعزيز مواقعهم خلال فصل الشتاء، من خلال نصب كمائن الكر والفر ضد قوات الأمن.

وتعد الولاية مسرحا للاشتباكات العنيفة في السنوات الأخيرة.