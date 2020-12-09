البنك الدولي يدعم قدرة القطاع الصحي في ليبيريا على مواجه كورونا

ثمن وزير الصحة الليبيري الدكتور فيلهلمينا جالا، الدور الذي يقوم به البنك الدولي ودعمه المستمر للقطاع الصحي في بلاده، وجاء ذلك بمناسبة قيام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بتسليم وزارة الصحة في ليبيريا 15 سيارة إسعاف جديدة ساعدتها في جهودها المبذولة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، اليوم، توجيه وزير الصحة الليبيري الشكر إلى جموع المشاركين في دعم جهود التصدي والحد من انتشار

وأضاف البيان، أن البنك الدولي قام بتسليم سيارات الإسعاف التي تبلغ قيمتها 870 ألفا و222 دولارا أمريكيا في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020 إلى وزارة الصحة الليبيرية، وذلك لإمدادها بالدعم اللوجستي اللازم حتى تتمكن من التصدي لتداعيات انتشار جائحة فيروس (كوفيد-19)، خاصة وأنه كان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس هناك في 16 مارس 2020.

وأوضح البيان بأن الحكومة الليبيرية حصلت أيضا على تمويلات من البنك الدولي لدعم خطتها للاستجابة الطارئة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الليبيرية قد طلبت من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تولي مهمة شراء وتسليم 15 سيارة إسعاف، للمساهمة في جهودها للاستجابة لتداعيات وباء كورونا والتعافي منه من خلال ضمان استمرار الخدمات الصحية خلال الوباء، فضلا عن أنها ستساهم في تحسين آلية الوصول وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال. انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مثمنا قيام (UNOPS) بتولي مهمة تسليم سيارات الإسعاف وتجهيزها في إطار مشروع البنك الدولي.وأضاف البيان، أن البنك الدولي قام بتسليم سيارات الإسعاف التي تبلغ قيمتها 870 ألفا و222 دولارا أمريكيا في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2020 إلى وزارة الصحة الليبيرية، وذلك لإمدادها بالدعم اللوجستي اللازم حتى تتمكن من التصدي لتداعيات انتشار جائحة فيروس (كوفيد-19)، خاصة وأنه كان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس هناك في 16 مارس 2020.وأوضح البيان بأن الحكومة الليبيرية حصلت أيضا على تمويلات من البنك الدولي لدعم خطتها للاستجابة الطارئة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة الليبيرية قد طلبت من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تولي مهمة شراء وتسليم 15 سيارة إسعاف، للمساهمة في جهودها للاستجابة لتداعيات وباء كورونا والتعافي منه من خلال ضمان استمرار الخدمات الصحية خلال الوباء، فضلا عن أنها ستساهم في تحسين آلية الوصول وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال.

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