رصد طائرات تركية حلقت فوق سرت والجفرة في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت تقارير إعلامية ، اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد طائرات تركية، يعتقد أنها مسيرة، حلقت في منطقتي سرت والجفرة، حيث يمر خط وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وقالت صحيفة ”لاربيوبليكا“ الإيطالية إن بعض المصادر الليبية تحدثت عن انفجارات، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي على وقوع أي ضربات جوية.

وأشارت الصحيفة إلى حدوث ”توتر شديد“، بين قوات الجيش الوطني الليبي وتركيا، في أعقاب ضبط القوات البحرية التابعة للجيش يوم الاثنين الماضي سفينة شحن جامايكية يقودها طاقم تركي، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، معربة عن خشيتها من حدوث تصادم بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية أن السفينة ”مبروكة“ كانت تمر بالقرب من ساحل برقة، وهي منطقة أعلنها حفتر منذ فترة طويلة منطقة حرب، عندما تمت السيطرة عليها.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والاستعداد.