شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «الصحة الإماراتية» تعلن تسجيل لقاح «سينوفارم» للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح “سينوفارم” للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86 %.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن وزارة الصحة الإماراتية أكدت أنها سجلت اللقاح رسميا وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الماضي.