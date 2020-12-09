شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 15 مليونا في أمريكا .. والآمال معلقة على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 15 مليونا أمس، فيما اقتربت الأجهزة التنظيمية من الموافقة على لقاح للوقاية من كوفيد-19.

وبدأت بريطانيا حملة تطعيم، مما يعطي الأمل في إبطاء تفشي جائحة أودت بحياة 15 ألف أمريكي في الأسبوع الماضي وحده.

وأدى تسجيل عدد قياسي من الإصابات في ثلاث ولايات على الأقل، أريزونا وألاباما وأوهايو، إلى زيادة إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة إلى ما يربو على 15 مليونا، بحسب إحصاء رويترز لبيانات الولايات والمقاطعات.

ويتوقع مسؤولو الصحة إعطاء الضوء الأخضر السريع مما يمكن الولايات المتحدة من الانضمام إلى بريطانيا، التي أصبحت أول دولة غربية تبدأ في حملة تطعيم جماعي بلقاح فايزر.