خلل فني يغير موعد مباراة القاسم والحدود

وذكرت الهيئة في بيان أن "لجنة المسابقات قررت تغييرَ توقيت مباراة القاسم والحدود، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز".

واوضحت ان "التغيير سيكون من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثانية من بعد الظهر بسبب خللٍ في إنارة ملعب الكفل".