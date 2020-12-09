مفاجأة سارّة.. كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته

وقال جبار، عبر حسابه على "فيسبوك": "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".

وأضاف: "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم الساهر وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".



يشار إلى أن شقيق كاظم الساهر، نشر في وقت سابق صورتين تنتميان إلى مرحلتين مختلفتين من حياة أصدقاء للفنان وأرفقهما بالتعليق: "الجميل في هاتين الصورتين أنّ كلاً منهم واقف في مكانه القديم، محمود، شعبان، صلاح، مالك. إنهم يقفون في الأماكن ذاتها التي وقفوا فيها من قبل، هل هي مصادفة؟ أم أنّه تعبير عن عدم تغيير الموقف؟".