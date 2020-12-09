النفط يتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية وآمال اللقاح تحد من الخسائر

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل حاد الأسبوع الماضي، مع قفز مخزونات الخام بمقدار 1.14 مليون برميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات بالمئة إلى 48.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتًا إلى 45.65 دولارًا .



وقال تشيوكي تشين، كبير المحللين في Sunward Trading: "ان الأخبار الأكثر إشراقًا حول التقدم في تطوير اللقاحات والآمال في التحفيز الاقتصادي الأمريكي من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن أبقت معنويات السوق العامة متفائلة"، ما حدت من الخسائر نتيجة ارتفاع المخزونات الامريكية من النفط الخام.

وبدأت بريطانيا في تطعيم سكانها على نطاق واسع يوم الثلاثاء في حملة عالمية تشكل أحد أكبر التحديات اللوجستية في تاريخ زمن السلم.



وأزالت شركة فايزر عقبة أخرى يوم الثلاثاء عندما أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وثائق لم ترفع أي أعلام حمراء جديدة بشأن سلامة أو فعالية اللقاح الذي طورته باستخدام BioNTech الألمانية.

وساعدت أخبار اللقاح في تعويض المخاوف من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الذي أدى إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة، بما في ذلك الإجراءات الصارمة في كاليفورنيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وكان مديرو صناديق التحوط من المشترين الرئيسيين للعقود الآجلة للبترول وخياراته الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي ، في علامة على زيادة الثقة في أن لقاحات فيروس كورونا ستقود إلى انتعاش استهلاك النفط العام المقبل.