شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتقديم على شقة للأشخاص ذوى الإعاقة × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من النصوص التي تعد ترجمة واضحة لفلسفة التشريع القائمة على دمجهم فى المجتمع فى مختلف القطاعات، وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة فى المسكن والملبس والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات،وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للتقديم على مسكن سواء تمليك أو إيجار.

يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقاً به المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي

2. شهادة الزواج.

3. شهادة التأمينات الاجتماعية.

4. شهادة الطلاق أو الوفاة.

5. صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.

6. شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.

7. صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

8. ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كشفت عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، إلى جانب دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضًا توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة فى الجامعات، وعقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركى لخدمة ذوى الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة.