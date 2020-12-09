الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم" الصينية: فعال بنسبة 86%

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الأربعاء الموافقة على تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا، بعد تلقي طلب من شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

ولفتت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنها قامت بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا. كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

وكانت الوزارة وافقت في سبتمبر الماضي على توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس.

وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن خطوتها بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" يأتي استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة.