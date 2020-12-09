كوريا الجنوبية تسجل 686 إصابة بكورونا بإجمالي 39 ألفا و432 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية، 686 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39 ألفا و432 حالة.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة تضمنت 662 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج، حيث جاءت 11 إصابة من الولايات المتحدة، و6 إصابات من أوروبا.

وأبلغت الوكالة عن 4 حالات وفاة إضافية جراء كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 556 بينما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 149 شخصا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل وصل إلى 30 ألفا و177 شخصا.

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