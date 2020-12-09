الهند تسجل 32 ألفا و80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 32 ألفا و80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و735 ألفا و850 حالة .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 402 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 141 ألفا و360 حالة وفاة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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