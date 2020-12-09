وفيات كورونا في ألمانيا تقترب من 20 ألفا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و218524 ‭‬‬بعد تسجيل 20815 إصابة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19932 بعد تسجيل 590 وفاة جديدة.

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