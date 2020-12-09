كوريا الجنوبية تسجل ثاني أعلى إصابات يومية بكورونا

سيف اليزيد - سجلت كوريا الجنوبية 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى تهدد بتجاوز الطاقة الاستيعابية لنظامها الطبي.

وهذا ثاني أعلى عدد إصابات منذ بدء الجائحة، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وخلال الأيام السبعة الماضية كانت الإصابات حول 600 إصابة يوميا.

وتعتزم البلاد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي أكثر صرامة كما طرحت الحكومة طريقة جديدة لإجراء فحوصات الكشف عن الإصابة لمواجهة زيادة الطلب على الفحوصات.

ويبلغ إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية 39432 بينما يبلغ إجمالي الوفيات 556.

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