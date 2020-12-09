قناة الجزيرة الإرهابية تواصل بث الفتنة والسموم داخل المنطقة العربية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

تواصل قناة الجزيرة الإرهابية بث الفتنة والسموم داخل المنطقة العربية، وبينما تجامل "القناة الكاذبة" دولتها قطر وأصدقائها فى المنطقة مثل إيران، فإن هذا يأتى على حساب الدول العربية التى لا تنجو من سهامها الغادرة التى تتجسد فى برامج تليفزيونية وأخبار كاذبة تعرض عبر شاشتها، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.



ويتضح للجميع ازدواجية معايير قناة الجزيرة فى نشر (الخبر وعكسه)، حيث تحترف القناة القطرية الأكاذيب وادعاء الباطل وعدم مصداقيتها، فبينما توجه سمومها للخارج لا توجه أى نقد للقرارات المتخذة من قبل الدوحة، كما أنها تعتمد على استضافة الكثير من الإرهابيين على شاشتها.

ومن بين فضائح القناة القطرية أيضًا، أنها تجاهلت المظاهرات الشعبية التى خرجت فى عدد من المدن الإيرانية اعتراضًا على الغلاء والبطالة والفساد، ووصفت الاحتجاجات الإيرانية بالمسيرات المؤيدة للنظام الإيرانى، كما طالبت بتجنب المظاهرات فى العراق حتى لا يحدث مزيدًا من الفوضى حفاظًا على العلاقات مع إيران.+