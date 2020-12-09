شكرا لقرائتكم خبر عن 686 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39,441. واضافت وكالة مكافحة امراض إن من بين الـ686 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 662 إصابة محلية و24 إصابة وافدة من الخارج.

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