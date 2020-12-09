بالصور| عبدالعليم داود يكتسح أصوات الدائرة الرابعة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الرابعة دسوق وفوه وقلين، عن فوز المرشحين الصحفي محمد عبد العليم داود، وحصد 84 ألفًا و938 صوتًا، والمهندس عادل محمد النجار، وحصد 65 ألفًا و836 صوتًا، ومحمد سعد الصمودي، وحصد 61 ألفًا و907 أصوات.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​