حصر عددي| السويدي وتركيا يفوزان بأصوات ديرب نجم والإبراهيمية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالشرقية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الخامسة في الشرقية، عن فوز المرشحين طلعت السويدي وعبدالباقي تركيا.

وحصد السويدي 72706 أصوات، وحصل عبدالباقي تركيا على 45602 صوت.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.