كورونا في أمريكا.. سجال بين بايدن وترامب على وقع الجائحة

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

رسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ملامح سياسته في مواجهة جائجة كورونا، لكن سرعان ما رد الرئيس دونالد ترامب بالحديث عن "المعجزة".



وبدت التعليقات الرئاسية المتبادلة كسجال على وقع الكارثة التي ضربت العالم خلال العام الرئاسي الأخير لترامب وكانت بلاده الأكثر تضررا منها.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بتغيير موقف كورونا داخل بلاده خلال الأشهر القادمة.

وقال بايدن، إن الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية لمدة 100 يوم فقط يمكن أن يحد من انتشار فيروس كورونا بشكل ملموس.

وأوضح أن توزيع اللقاحات والإلزام بارتداء الأقنعة الواقية وإعادة فتح المدارس ستكون في مقدمة أولوياته خلال أول 100 يوم لإدارته.

وحذر بايدن، من أن الأمور قد تزداد سوءا قبل أن يتم السيطرة على تفشي وباء كورونا.

من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته نجحت في تقليل نسبة الخطورة القاتلة لفيروس كورونا بنسبة 95% منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ووقع ترامب مرسوما يضمن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل الدول الأخرى، وتابع قائلًا: "التقدم الذي أحرزناه بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا وإنتاجها بكميات كبيرة يُعد أحد معجزات العصر الحديث".