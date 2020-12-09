غارق يستنجد بغريق تبعثر الأوراق القديمة

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إن معضلة نظام طهران أنه تعامل مع الأسد بوصفه رأس الهرم في نظام يلبي مصالحه الطائفية، ولكن تداعيات الثورة السورية وما تمخض عنها من إنشاء دويلات عرقية أدى لتلاشي مؤسسات الدولة من الأرض، واختزلت سورية الدولة بسورية النظام، واختزل النظام برمزية الأسد، وتبنى نظام الملالي هذه الرمزية واستخدمها مبررا لضمان نفوذها واستمراره على الأرض السورية، إلا أن المعضلة التي يواجهها نظام قم أن تراكم الأحداث واهتراء النظام وفشله أدى إلى تبدل في شكل الهرم، وبات واقفا على رأسه، وإذا سقط الرأس تهاوى الهرم وهذا ما يقلق طهران.
وثمة بديهيات يفترض ألا تغيب عن أي مراقب أنه من يعتقد أنّ إيران ستتخلى عن النظام السوري تحت أي متغيرات أو معادلات سياسية أمنية مستقبلية فإن ذلك مستحيل إلا في حالة سقوط نظام خامنئي وسيطرة نظام إيراني معتدل بعيد عن خرافات ولاية الفقيه واعتماده على إيران الدولة وليست الثورة..
إيران تدفع اليوم ثمن سياسة خلط الأوراق ونشر الطائفية المقيتة، وتستمر في الهيمنة في مرحلة تحول كبيرة تشهدها المنطقة.
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