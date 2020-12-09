التحالف يدمر "درون" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، "بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

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