رسميا..الجنرال لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 05:13 صباحاً - اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بشكل رسمي الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية “سنتكوم”، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية ليصبح في حال تثبيته من مجلس الشيوخ أول شخص أميركي من أصل إفريقي يقود البنتاغون.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، في بيان، إن أوستن، البالغ من العمر 67 عاما “مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي”.

واختار بايدن أوستن بدلاً من المرشحة الأوفر حظاً منذ فترة طويلة، ميشيل فلورنوي، وهي مسؤولة بارزة سابقة في البنتاغون، وداعمة لبايدن، وكانت ستصبح أول امرأة تشغل المنصب.

كما درس بايدن تعيين جيه جونسون، المستشار العام السابق للبنتاغون، ووزير الدفاع الوطني السابق.

وتأكد اختيار بايدن لأوستن في وقت سابق من قبل أربعة أشخاص على دراية بالاختيار، تحدثوا إلى أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وعرض بايدن المنصب، وقبله أوستن الأحد، وفقًا لشخص مطلع على العملية.

وبصفته ضابطا عسكريا محترفا، من المحتمل أن يواجه أوستن معارضة من البعض في الكونغرس الأميركي، وفي وزارة الدفاع الذين يؤمنون برسم خط واضح بين القيادة المدنية والعسكرية للبنتاغون.

وتخرج أوستن عام 1975 من الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وخدم 41 عاما بالزي العسكري.

وتعود بداية الصلة بين بايدن وأوستن إلى سنوات قيادة الجنرال للقوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، بينما كان بايدن نائبا للرئيس.

وعمل أوستن قائدًا للفيلق متعدد الجنسيات في العراق عام 2008، عندما تم انتخاب باراك أوباما رئيسًا، وعاد لقيادة القوات الأميركية في الفترة من عام 2010 حتى عام 2011.

وخدم أوستن أيضًا في عام 2012 كأول نائب من أصول إفريقية لرئيس أركان الجيش. وبعد عام، تولى قيادة القيادة المركزية الأميركية، حيث وضع استراتيجية عسكرية أميركية لدحر تنظيم داعش في العراق وسوريا وبدأ في تنفيذها.

وتقاعد أوستن من الجيش عام 2016، وسيحتاج إلى تنازل من الكونغرس عن الشرط القانوني الذي يقضي بأن يكون العسكري السابق قد قضى سبع سنوات على الأقل خارج الخدمة قبل أن يعمل وزيراً للدفاع.

وتم منح هذا التنازل مرتين فقط، آخرهما في حالة ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية والذي شغل منصب أول وزير للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب.