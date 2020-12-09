حقق فريق اشبيلية الاسباني فوزا مهما خارج القواعد علی حساب فريق رين الفرنسي بثلاثة أهداف لواحد لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتألق المهاحم المغربي يوسف النصيري في المواجهة بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 45 و81 بعدما كان زميله كوندي سباقا لافتتاح حصة التهديف.

وأنهی الفريق الاسباني دور المجموعات في المركز الثاني بما مجموعه 9 نقاط خلف المتصدر تشيلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر النصيري يقودها اشبيلية الی دور الـ 16 من مسابقة “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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