شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربع إصابات كانت محلية في إقليم سيتشوان.
وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى إصابة واحدة من خمس إصابات في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86661 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.