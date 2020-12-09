هل تنسحب «الوفاق» من اتفاق الهدنة الليبي ؟

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جدة - خالد شويل - بالتزامن مع هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية غرب ليبيا، هدد وزير الدفاع في حكومة الوفاق أمس (الإثنين) بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار. وقال: «سننسحب من اتفاق الهدنة إذا شن الجيش الليبي أي هجوم». واستنفر الجيش الليبي قواته أمس الأول، معلناً رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب، استعداداً لصد أي تحركات عدائية، بعد رصد سفن حربية تركية قرب المياه الإقليمية الليبية. ودعا آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت المكلف أحمد سالم عطية الله آدم، آمري القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش برفع درجة الاستعداد الكاملة لكل القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر. وتزامنت هذه التطورات مع اقتراب 5 سفن حربية تركية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت، الذي يمتد من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط. وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، دعا أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات على خطوط التماس إلى التعاون مع القوات المسلحة الليبية والإبلاغ عن أي تحرك للمليشيات والمرتزقة والأتراك.



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