شكرا لقرائتكم خبر عن من هي البريطانية المعتقلة مع«الدواعش» في سورية ؟ والان مع التفاصيل
وأنجبت الفتاة البريطانية طفلين وقتل أحدهما، ويدعى فارس في غارة جوية، فيما يعيش معها حتى الآن ابنها الآخر طلحة البالغ من العمر ثلاثة أعوام في مخيم الهول بسورية والذي تشرف عليه قوات سورية الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن تلك الفتاة ترغب بشدة العودة إلى بريطانيا على الرغم من سحب جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما أعربت والدتها عن صدمتها بعد أن علمت بنبأ زواج ابنتها من داعشي.
وقالت الأم: لا أعرف شيئاً عن زوجها، عندما غادرت ابنتي كانت في الثامنة عشرة، وهي التي اتخذت قرارها، إنه ليس خطئي، وأوضح والدا نصرة وهما من أصول صومالية، أنهما أبلغا عن اختفاء ابنتهما في يونيو 2014، لتتولى المنظمة الخيرية الوطنية للمفقودين قضيتها.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن نصرة وزوجها البالغ من العمر 24 عاماً حالياً، قد مكثا في آخر معقل لداعش في الباغوز بسورية حتى أوائل عام 2019. وذكرت التقارير أن نصرة كانت تستخدم لقب «أم فارس» للدعوة للانضمام إلى داعش عبر مواقع الإنترنت، و كانت قد نشرت «إيموجي» وهي تضحك بشدة بعد الهجوم الإرهابي لداعش في باريس نوفمبر 2015، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر من هي البريطانية المعتقلة مع«الدواعش» في سورية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.