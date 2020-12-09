شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وزير الدفاع في إدارة بايدن ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس (الثلاثاء)، أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية. وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع. وقال مصدران مطلعان إن بايدن اختار أوستن الذي أشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط في عهد الرئيس باراك أوباما، ليكون وزير دفاعه. وقال أحدهما إن بايدن وأوستن طورا علاقة عمل خلال إدارة أوباما، وكان الجنرال المتقاعد يقدم المشورة للفريق الانتقالي في قضايا الأمن القومي.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح، فإن أوستن سيصنع التاريخ باعتباره أول أمريكي من أصل أفريقي يقود قوات الخدمة الفعلية البالغ عددها 1.3 مليون جندي والبيروقراطية الهائلة التي تدعمهم. وكان أوستن لسنوات شخصية هائلة في البنتاغون، وهو الأمريكي الأفريقي الوحيد الذي ترأس القيادة المركزية، والقيادة القتالية العسكرية، مع مسؤولية العراق وأفغانستان واليمن وسورية.

يعرف أوستن بأنه قائد قوي في ساحة المعركة ولكنه أقل شهرة بسبب غرائزه السياسية. لقد تعثر أحيانًا في جلسات الاستماع في الكونغرس، بما في ذلك جلسة في عام 2015 عندما اعترف، تحت استجواب صارم، أن برنامج وزارة الدفاع بقيمة 500 مليون دولار لجمع جيش من المقاتلين السوريين لم يذهب إلى أي مكان. ومع ذلك، فإن أوستن، الذي تقاعد كجنرال أربع نجوم في عام 2016 بعد 41 عاماً في الجيش، يحظى بالاحترام خصوصا بين الضباط من أصل أفريقي والجنود المجندين، باعتباره أحد الرجال السود النادرين الذين قاموا بكسر السقف الزجاجي، الذي أبقى الرتب العليا من الجيش إلى حد كبير في مجال الرجال البيض.

وسيتعين على أوستن خريج الأكاديمية العسكرية الأمريكية الحصول على تنازل من الكونغرس للخدمة، لأنه خرج من الجيش لمدة 4 سنوات فقط، والقانون الأمريكي يتطلب فترة انتظار مدتها 7 سنوات بين الخدمة الفعلية ويصبح رئيس البنتاغون.