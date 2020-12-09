شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بحلوان.. عبد النعيم حامد 39 ألف صوت وعرفة صالح 33 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الدائرة الـ19 بمحافظة القاهرة (حلوان والمعصرة ومايو والتبين)، البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات في اللجان الفرعية للدائرة.

ووفقا للبيان الإحصائى، فإن إجمالي عدد اللجان بالدائرة 139 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين المقيدين 740 ألف 165 صوتا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 58 ألف 520، وإجمالي الأصوات الباطلة 6 آلاف 960، وإجمالي الأصوات الصحيحة 51 ألف 560.

وكشف البيان الإحصائى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وجاءت كالتالى:

عبد النعيم حامد 39 ألف و569 صوتا.

عرفة صالح 33 ألف و 743 صوتا.

ـ مصطفي إسماعيل 16 ألف و 252 صوتا.

إبراهيم محجوب 13 ألف و 556 صوتا.

وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية، وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته، وتجميع الحصر العددي للدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر، ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.