شكرا لقرائتكم خبر عن بيان إحصائى للجنة العامة بسمنود الغربية: 49 ألف صوت لأحمد دراج و44 ألفا للحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة للدائرة السادسة، مقرها مركز سمنود، فى محافظة الغربية، البيان الإحصائى لنتائج جولة الإعادة بانتخابات النواب بالدائرة، حيث كشفت أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية، بلغت 258944 صوتا، وأن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الفرعية 95660 ناخبا، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 93921 صوتا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة بلغت 1739 صوتا.

وأظهر البيان الإحصائى، حصول المرشح عبد المطلب محمد عبد المطلب الحلو، على 44409 صوت، والمرشح أحمد عبد الحيكم يوسف دراج على 49512 صوتا.

وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية، وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته، وتجميع الحصر العددي للدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر، ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.