إبراهيم حسن يتعرض لحادث مروري بالإسكندرية.. ومصدر بالاتحاد: حالته مستقرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرض إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لحادث تصادم مروري في منطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بأنه جرى نقل إبراهيم حسن لعمل فحوصات طبية بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة لوران للاطمئنان على حالته.

كما أوضح المصدر، لـ"الخليج 365"، أنه جرى التواصل مع إدارة المستشفى التي أوضحت من جانبها أن حالة إبراهيم حسن مستقرة، وأنه تحت الملاحظة لضمان الاطمئنان على حالته.

بينما أشار إلى أن الحادث أسفر عن تلفيات بالسيارة التي كان يقودها نجم الأهلي والزمالك السابق.

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