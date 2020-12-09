حصر عددي| أحمد طنطاوي يخسر المنافسة بالدائرة الأولى كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى في محافظة كفرالشيخ، وتضم كفرالشيخ وقلين، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أسفر الحصر العددي لأصوات ناخبي الدائرة الأولى كفرالشيخ وقلين، عن فوز المرشحين السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، وحصد 73 ألفًا و795 صوتًا، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، وحصد 63 ألفًا و103 أصوات، بينما حصل ياسر منير عبدالجواد على 62 ألفًا و855 صوتًا، وأحمد الطنطاوي على 53 ألفًا و529 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​