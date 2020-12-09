حصر عددي لنتائج انتخابات المرحلة الثانية من إعادة النواب (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، عقب انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، طبقًا لتعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقدم "الخليج 365"، تغطية خاصة للحصر العددي في جولة إعادة المرحلة الثانية.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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