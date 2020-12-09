9 قتلى في احتجاجات كردستان العراق وفرض حظر التجوال

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كردستان العراق فرض حظر التجول على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الإقليم، وأدت لمقتل 9 أشخاص.



وذكرت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة في بيان اوردته قناة السومرية، الثلاثاء، "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مشيرة إلى أن "الحظر يسري من منتصف ليلة الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء".

وأرجعت اللجنة القرار إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد المظاهرات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في إقليم.

وتشهد السليمانية منذ الأربعاء الماضي، مظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولا إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.

وذكرت مصادر بالسليمانية، مساء الثلاثاء، أن أربعة متظاهرين وأحد رجال الحماية الأمنية قتلوا في الاشتباكات التي شهدتها مظاهرات بمناطق عديدة من محافظة الواقعة شمال شرقي بغداد.

وقال دياري رفيق، قائمقام قضاء سيد صادق، الذي يشهد منذ الإثنين احتجاجات شابها العنف وإحراق الممتلكات العامة والدوائر الرسمية والمقار الحزبية، إن 4 متظاهرين قتلوا، وأصيب العشرات من المتظاهرين، والقوات الأمنية بجروح متفاوتة.

ومن جانبه، أشار مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمحافظة بسام علي إلى أن "أحد أفراد حماية مقر الفرع في قضاء بنجوين قتل بإطلاق الرصاص عليه من محتجين مسلحين هاجموا المقر بأسلحة".

وارتفع بذلك عدد القتلى في المظاهرات المستمرة منذ أسبوع إلى تسعة، فيما بلغ عدد المصابين عشرين شخصا.

وأثار العنف إدانات من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وجاء في بيان للبعثة، "يجب أن تبدأ التحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وتتم محاسبتهم بشكل كامل".