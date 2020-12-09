شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعنا يطالب بإبطال أصوات بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، طعنا قانونيا من الجانب الجمهوري يسعى إلى رفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وأصدرت المحكمة بيانا قصيرا قالت فيه إنها ترفض الطعن الذي قدمه عضو الكونجرس مايك كيلي وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا.

ودفع كيلي بأن معظم بطاقات الاقتراع البريدية في الولاية التي تزيد على 6ر2 مليون بطاقة لم تكن قانونية، وسعى إلى إبطالها.

وجاءت مساعي كيلي، وهو من أقرب حلفاء ترامب، وغيره من الجمهوريين في بنسلفانيا، ضمن مساعي الرئيس المنتهية ولايته لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.