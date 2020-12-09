شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون ينتظرون «معجزة» تشكل حكومة وسط تحذيرات فرنسية ودولية والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمات خانقة ينتظر اللبنانيون بارقة أمل أو معجزة تحدث وتوقف انهيار بلدهم، الذي كان يوما مقصدا للعالم أجمع، تجري في العاصمة اللبنانية بيروت اتصالات الساعات الأخيرة من أجل تشكيل حكومة لبنانية قدم تشكيلتها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الرئيس ميشيل عون أول أمس الإثنين بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية لبنانية، وبحسب المصادر تواكبت هذه الاتصالات مع تحذيرات أطلقتها فرنسا لقادة وسياسيي لبنان بأن لا وقت ليضيعونه في مماحكاتهم، كما صدرت تحذيرات عن جهات مالية دولية، إضافة إلى تحذير من كارثة اجتماعية أطلقته منظمات دولية أول أمس.

وبحسب ذات المصادر، فإن فرنسا كانت شديدة الوضوح في هذه الاتصالات، وأن لا ذرائع أمام القادة اللبنانيين في تضييع المزيد من الوقت، وكذلك في التعبير عن الاستياء البالغ من أداء المعنيين بشكل مباشر بتأليف الحكومة، في إشارة مباشرة إلى الرئيس عون والحريري.

وقالت مصادر مقربة من عملية التأليف إنّ «الحضور الفرنسي كان فاعلاً على خط الاتصالات، التي حصلت خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي هدفت إلى كسر الجمود الحاصل في حركة التأليف، سعياً إلى فتح ثغرة في الجدار الحكومي المقفل، أملاً في الوصول إلى توافق حول ولادة الحكومة خلال الفترة السابقة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، التي تحددت بين 21 و23 ديسمبر الجاري».

وهذا ما يجعل أمام الطبقة السياسية فرصة أيام معدودة للتفاهم على حكومة تبدأ معالجة الواقع اللبناني الكارثي على كل الصعد.

وذكرت مصادر مطلعة أن زيارة الحريري إلى قصر بعبدا الإثنين لم تسفر عن أي نتيجة، وكانت جلسة عتب رغم أنّ الحريري كان قد أعَدّ لائحة حكوميّة مكتملة، وسلمها إلى الرئيس عون، وطلب عون دراسة التشكيلة، وبحسب المصادر فإن لقاء حدد ظهر اليوم الأربعاء لاستكمال النقاش واتخاذ موقف نهائي في شأن تشكيلة الحريري.

وقال معنيون بهذا الملف إن الحريري أعدّ لائحته على الأسس، التي حَددها لحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، بلا ثلث معطّل لأيّ طرف، وأنّ الأسماء التي تضمنتها هي من أصحاب الكفاءات والخبرات، التي تراعي الجميع، ويفترض أن تحظى بمقبوليّة من قبل كل الأطراف. وتِبعاً لذلك، فإنّ لقاء الرئيسين اليوم يمكن اعتباره اللقاء، الذي قد ينتهي إمّا إلى اتفاق وإمّا إلى افتراق بحسب ما توقعت المصادر.