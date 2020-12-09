شكرا لقرائتكم خبر عن إيرانيون يشكرون إسرائيل على قتل العالم النووي «زادة» والان نبدء بالتفاصيل

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لعلم إسرائيل مرفوعا على جسر مشاة في حي طهران بارس شرقي العاصمة الإيرانية ومكتوبا تحته بالإنجليزية «شكرا أيها الموساد».

ورفع علم إسرائيل وسط طهران وعبارة صحيفة إسرائيلية: الموساد كان يراقب فخري زادة منذ 1993 وأجل اغتياله عدة مرات.

ويأتي الحادث بعد مرور 10 أيام على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، واتهام الحكومة الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن العملية، فيما لم تعلق الشرطة الإيرانية على الفيديو بعد.

وإيران لا تعترف بإسرائيل وتعتبر التعامل معها جريمة يعاقب عليها القانون ما بين السجن والإعدام.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت إيران اغتيال محسن فخري زادة، إثر استهدافه بعملية معقدة.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي الأحد الماضي، إن زادة قتل بـ 4 أو 5 رصاصات أصابته من أصل 13 رصاصة.

وأكد فدوي أنه تم خلال عملية اغتيال فخري زادة استخدام تقنية «الذكاء الاصطناعي» لتحديده من بين مرافقيه.

وأيد علي فدوي الرواية، التي تقول إنه لم يكن هناك عنصر بشري مهاجم في محل الحادثة وتمت بشكل آلي.

من جهة أخرى، قالت إيران أمس إن المحكمة العليا أيّدت حكما بإعدام صحفي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.

وأُدين روح الله زم، الذي يتابع قناته (أمد نيوز) أكثر من مليون متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحريض على العنف في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017.

وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية في بث حي لمؤتمر صحفي نشره موقع قضائي «نعم، المحكمة العليا أيّدت الحكم، الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية».

وفر الصحفي، وهو ابن إصلاحي بارز، من إيران وحصل على اللجوء في فرنسا. وفي أكتوبر عام 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه «أوقع» زم في «عملية معقدة استخدم فيها الخداع المخابراتي». ولم يوضح أين جرت العملية.