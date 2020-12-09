شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تبحث ترشيد الدعم: الدواء والطحين خط أحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع خصص لمناقشة ترشيد الدعم، أن الدواء والطحين خط أحمر بالنسبة للحكومة، فيما شدد الرئيس ميشال عون​ على دور ​مجلس القضاء الأعلى​ في عملية ​مكافحة الفساد​ وإحقاق الحق والعدالة، في وقت من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بلقاء عون، اليوم الأربعاء، للتفاهم معه على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها له وبالتالي يتم إعلانها أو يرفضها أو يطلب تعديلها ونعود مجدداً إلى البدايات من العرقلة وتبادل الشروط، فيما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية الى تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات دون تأخير. وأكد دياب أن «نية حكومة تصريف الأعمال لم تكن رفع الدعم بل كان توجهها منذ البداية هو ترشيد الدعم»، مشيراً إلى أن الحكومة «تحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان لكي تحافظ على المخزون الاحتياطي النقدي المتبقي لفترة أطول». ولفت دياب إلى أن «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تقوم بورشة اجتماعات لإشراك القطاعات المعنية كافة بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم».

من جهة أخرى، يقدم الحريري اليوم مسودة حكومية للرئيس عون بعدما التقاه، الاثنين، وهي تضم 18 وزيراً من أهل الاختصاص غير الحزبيين وبلا ثلث معطل لأي طرف على أمل أن يقبلها ويتم بالتالي إعلان الحكومة، أو يرفضها وتعود الأمور إلى البداية من العرقلة والتعطيل وتبادل الشروط. وكشفت مصادر متابعة أن التشكيلة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، حيث يتوزع الوزراء المسلمون ال 9 بين الحريري الذي سينال أربعة وزراء مع حقيبة الخارجية، و«أمل وحزب الله» الذين سيحصلون على أربعة وزراء مع حقيبة المالية، والحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي سيحصل على وزير واحد مع حقيبة خدماتية، فيما الحصة المسيحية تتوزع بين الرئيس عون والتيار «الوطني الحر» وحزب «الطاشناق» ويحصلون على 6 وزراء مع حقيبتي الداخلية والدفاع، ووزير لتيار «المردة» مع حقيبة خدماتية أساسية، ووزير للحزب القومي السوري ويبقى الوزير المسيحي التاسع من حصة الحريري.

إلى ذلك، وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، مساء امس الثلاثاء، بياناً لمجلس الاتحاد الأوروبي دعا فيه القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجد وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفذ الإصلاحات من دون المزيد من التأخير. ورحب الاتحاد ب«مؤتمر دعم الشعب اللبناني» الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 الجاري بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات، داعياً إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية، وأكد الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي.