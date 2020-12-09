شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخـابـات الرئاسيـة الأمريكيـة تدخـل «المـلاذ الآمـن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الثلاثاء، ما يسمى ب«الملاذ الآمن»، وهي مرحلة رئيسية تثبت فيها أصوات الولايات، ويُمنع الكونجرس إلى حد كبير من التدخل، فيما واصل الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته ترديد اتهاماته ب«التزوير»، واصفاً الولايات المتحدة بأنها باتت «دولة من العالم الثالث»، في وقت اختار الرئيس المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد، ذا الأصول الإفريقية، لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارته المقبلة.

وتأتي مرحلة «الملاذ الآمن» بعد 35 يوماً من يوم الانتخابات التي حاز فيها بايدن 306 أصوات من المجمع الانتخابي للولايات الأمريكية، مقابل 232 صوتاً للرئيس ترامب الذي يرفض هذه النتائج.

وتخصص هذه الفترة لتسوية أي نزاعات. وإذا ما صدّقت أي ولاية على نتيجتها قبل هذا الموعد، فإنه لا يمكن للكونجرس أن يتدخل لاحقاً لإلغاء ما قرره الناخبون في تلك الولايات. ويمهد هذا للحدث الرئيسي المقرر الأسبوع المقبل، وهو التصويت في المجمع الانتخابي.

وشهد هذا التسلسل للإجراءات، الذي عادة ما يكون هادئاً، زخماً هذا العام برفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، ومضيّه في رفع دعاوى قانونية في ولايات عدة لإلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.

ويقع الموعد النهائي ل«الملاذ الآمن»، المنصوص عليه في قانون الفرز الانتخابي لعام 1887، قبل 6 أيام من اجتماع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر/ كانون الأول لانتخاب الرئيس رسمياً على أساس الأصوات الشعبية في كل ولاية.

ويجتمع الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ لفرز الأصوات والتصديق على الفائز بالرئاسة ونائب الرئيس.

وقالت ريبيكا جرين، مديرة برنامج قانون الانتخاب في كلية ويليام وماري للقانون: «مع مرور كل يوم، خاصة بعد انقضاء الموعد النهائي، تصبح إمكانية تغيير النتيجة بعيدة أكثر فأكثر». وتابعت: «بدون أدلة موثوقة لدعم فكرة أن هناك مشكلة، يصبح من غير المرجح أن يقوم أي شخص بتعطيل الجدول الزمني».

وحاول ترامب منع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات بها، متذرعاً بما وصفه بعمليات تزوير واسعة النطاق، من دون تقديم أي دلة، لكن هذا لم يحدث رغم الضغط الهائل الذي مارسه على بعض المسؤولين الجمهوريين في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن.

وخسرت حملة ترامب عدداً كبيراً من الطعون القضائية في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا وأريزونا ونيفادا، في محاولة لإلغاء الانتخابات، فيما رفض قضاة اتحاديون في ميشيجان وجورجيا أمس الأول دعاوى منفصلة من المحامية السابقة لترامب سيدني باول، التي حاولت قلب النتائج في الولايات بمزاعم التزوير.

من جهته، قال ترامب، أمس الثلاثاء، في كلمة موجزة للصحفيين في المكتب البيضاوي: «تم تزوير الانتخابات. إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، وتجد أن الانتخابات تم تزويرها بالكامل»، مضيفاً: «إنه أمر مخزٍ لبلادنا. فهي تشبه دولة من العالم الثالث».

من جهة أخرى، واصل بايدن تشكيل إدارته الجديدة، والمضي قدماً في عملية انتقال السلطة؛ حيث أعلن عن أسماء المسؤولين الذين اختارهم لشغل المناصب الرئيسية، آخرهم كان الجنرال المتقاعد لويد أوستن ليكون وزيراً للدفاع، بحسب ما أكدت مصادر أمريكية.

وتفوق الجنرال السابق على المرشحة المفضلة لمنصب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، التي كان من الممكن أن تصبح أول امرأة تتولى هذه الوزارة.

وكانت فلورنوي (59 عاماً)، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع في عهد باراك أوباما، المرشحة الأوفر حظاً للمنصب. وتلقت الأخيرة أمس الأول دعم الديمقراطي البارز آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الذي اعتبر أنها «الشخص الأكثر كفاءة لهذا المنصب». لكنها تعرضت للانتقادات من الجناح اليساري للحزب، الذي يعتبر أنها مقربة جداً من قطاع صناعة الأسلحة.

وطالب برلمانيون وشخصيات سوداء، بايدن بتسمية المزيد من الأمريكيين من أصل إفريقي في مناصب مهمة في إدارته. وتعهد بايدن (78 عاماً)، ونائبته المستقبلية كامالا هاريس، وأول شخص أسود يتولى هذا المنصب، بحكومة «تشبه أمريكا» بكلّ تنوع.

( وكالات)