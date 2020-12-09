شكرا لقرائتكم خبر عن خطة دولية لإعطاء اللقاح لملياري شخص حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي:

استعرض المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، في إحاطة إعلامية، نظمها عبر الفيديو، أمس الثلاثاء، بمقره في القاهرة، مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة «كوفيد-19»، من خلال البعثات التقنية التي أوفدها المكتب، بهدف دعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني إلى عدد من بلدان الإقليم منها، أفغانستان وباكستان وتونس وسوريا.

وأوضح المشاركون في الإحاطة أن منظمة الصحة العالمية، تعتزم إعطاء اللقاح لملياري شخص حول العالم، كمرحلة أولية لمن هم أكثر عرضة للخطر، حتى تعطى الشركات فرصة لإنتاج المزيد من اللقاحات. واستعرض الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الزيادة التي وصلت لها عدد من الدول، فقد سجلت إيران منذ بداية الجائحة حتى مطلع الشهر الحالي مليون إصابة بالفيروس، وقد لوحظت زيادة خلال الأسابيع الأخيرة في الحالات، أما في كل من الضفة وغزة فمعدل الإصابات كان يصل إلى ألف حالة في اليوم الواحد، وارتفع إلى الضعف في يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. أما في مصر فيزيد التعداد اليومي للحالات على 400 حالة يومياً، وفي باكستان تزداد بشكل مرتفع الوفيات والإصابات، وتتمركز معظمها في إقليم السند.

ولفت إلى أنه تتم متابعة الإجراءات التي تتخذ على أرض الواقع بشكل مباشر؛ لمكافحة انتشار الفيروس عبر خبراء الصحة العامة التابعين للمكتب الإقليمي في القاهرة، وذلك في سبع دول للبعثات التي أرسلت إلى باكستان وسوريا وتونس وأفغانستان وغيرها، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على ضمان التوزيع العادل للدول منخفضة الدخل، بمجرد الحصول على تصريح من الجهات الصحية المعتمدة فيها، ومن المقرر خلال هذه الفترة توفيره إلى 20% من السكان حول العالم الأكثر عرضة للخطر، فيما ستُسهم الإجراءات الاحترازية والتباعد وعزل المصابين، في حماية البقية لحين توفر اللقاح للجميع.

وأضاف: «لايمكن القول بأن دول الإقليم وصلت للذروة من الموجة الثانية، بالرغم من أنه ما زلنا نلاحظ ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات، لكن يوجد تفاوت بين الدول وتذبذب في نسب الارتفاع والانخفاض، وبما يتعلق بالفيروس وطبيعته، تم إجراء ما يقارب 170 ألف تحليل جيني، ومن خلال التحاليل لم يلحظ من البيانات التي ترد للمنظمة أي تغير في نمط المرض وسرعة انتشاره وفي الأعراض، وما زال الفيروس بنفس طبيعته التي بدأ عليها والأعراض من حيث شدتها والأمور الأخرى، ولا توقعات بإعادة إغلاق حدود الدول والمطارات والأنشطة مرة أخرى، كما حدث في بداية الأزمة؛ لأن معظم الدول أصبح لديها الخبرة في التعامل مع الفيروس، بالرغم من وجود تحديات في توفير الكوادر البشرية المتخصصة والأدوات اللازمة».

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن 22 دولة من إقليم شرق المتوسط قررت الاشتراك في مرفق «الكوفيكس» التابع للمنظمة والمسؤول عن توزيع اللقات، وذلك ضمن تعاونه مع الشركات والمؤسسات المسؤولة عن تطوير اللقاحات، بهدف إيصال اللقاحات بشكل عادل لشعوبها.