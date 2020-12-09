شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد «كوفيد- 19» في لحظة فارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت بريطانيا أمس حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجدّ، في أول خطوة من هذا النوع في بلد غربي، في وقت أُعيد فرض تدابير عزل في الولايات المتحدة تشمل أكثر من عشرين مليون نسمة من سكان كاليفورنيا. وقالت مسؤولة بالصحة العالمية «إن الوقاية المناعية باللقاحات ما زالت بعيدة المنال»، في وقت تخطت فيه أوروبا عتبة 20 مليون إصابة ب «كورونا» وروسيا تجاوزت مليونين ونصف إصابة.

وبدأت بريطانيا حملة التطعيم الجماعي لسكانها ضد الوباء لتصبح أول دولة غربية تفعل ذلك، ما سيزيد الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون ببدء برنامج التطعيم، وشكر العاملين في مجال الصحة والعلماء ومن تطوعوا للتجارب، وحث المواطنين على مواصلة اتّباع الإرشادات التي تهدف إلى تحجيم انتشار الفيروس.

يوم النصر

وبريطانيا أول دولة على مستوى العالم تبدأ التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك، وهو أحد اللقاحات الثلاثة التي سجلت نتائج ناجحة من تجارب كبيرة بعد تطويرها في وقت قياسي، وشبّه وزير الصحة مات هانكوك امس الثلاثاء بيوم النصر. وقال «إذا تمكّنا من القيام بذلك لكل شخص عرضة للإصابة بهذا المرض، فيمكننا المضي قدما والعودة إلى الوضع الطبيعي»، مضيفا أنه يتوقع تطعيم الملايين بحلول نهاية العام. وأضاف بينما كان يغالب دموعه على الهواء مباشرة «كانت سنة صعبة على الكثير من الناس».

وطلبت البلاد إمدادات كافية من لقاح فايزر-بيونتك لتطعيم 20 مليون شخص. وقالت الشركتان إن اللقاح كان فعّالا بنسبة 95 في المئة في الوقاية من المرض في تجارب المرحلة النهائية. وينبغي على أكثرية السكان في بريطانيا الانتظار حتى العام 2021، لتلقي اللقاح إذ تُعطى الأولوية للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها. ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً.

5 أيام في الثلاجة

ومن المتوقع أن يتم توفير حوالي 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول من التطعيم في بريطانيا، مع إعطاء الأولوية لسكان دور الرعاية ومقدمي الرعاية ومن تزيد أعمارهم على 80 عاما وبعض العاملين في مجال الخدمات الصحية.

وقال هانكوك إنه «على ثقة كبيرة» بأن بريطانيا ستتسلم دفعة أخرى من اللقاح الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن التحديات اللوجستية في توزيع اللقاح، والذي لا يمكن حفظه في ثلاجة عادية سوى خمسة أيام فحسب، تعني أنه سيذهب أولا إلى عشرات المستشفيات ولا يمكن نقله إلى دور الرعاية بعد.

ويمكن أن تُجرى تجارب أكبر على لقاح فايزر-بيونتك وكذلك لقاح شركة مودرنا، والذي خلصت النتائج إلى أنه حقّق نجاحا مماثلا في التجارب ويستند إلى نفس تقنية (إم.آر.إن.إيه) الوراثية التي تتطلب مثل هذا التخزين شديد البرودة.

وقال سايمون ستيفنز، رئيس خدمة الصحة الوطنية الممولة من القطاع العام «يمثل نشر هذا اللقاح نقطة تحول حاسمة في المعركة مع الوباء».

لقاحات مرشحة

وبدأت كل من روسيا والصين بالفعل في إعطاء لقاحات مرشحة محلية الصنع لسكانها، على الرغم من أنهما أقدمتا على ذلك قبل الانتهاء من تجارب السلامة والفعالية النهائية.

وذكرت كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا أنها ستبدأ اعتبارا من كانون الثاني/يناير تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر. وبدأت روسيا السبت إعطاء لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين في موسكو. ولا يزال هذا اللقاح في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

وأعلن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية الاثنين إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في كانون الثاني/يناير في الولاية، بؤرة التفشي في البرازيل، على الرغم من أن مواجهة سياسية مع الرئيس جايير بولسونارو قد تعرقل خطته.

إجراءات الوقاية

لكن النبرة المتفائلة التي أشاعتها عمليات التلقيح في بريطانيا لم تعكسها مسؤولة من منظمة الصحة العالمية التي قالت أمس إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19. وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وأضافت مارجريت هاريس قائلة «اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال». وتابعت «ما يتعين عمله لتجنب الزيادة... هو إجراءات الصحة العامة».

لحظة حاسمة

ولا تزال أوروبا تعاني من الفيروس حيث تخطت امس عتبة 20 مليون إصابة بالفيروس منذ وصول الوباء إلى القارة في مطلع العام 2020، وفي الولايات المتحدة تواجه كاليفورنيا موجة ثالثة من الوباء. وأعاد الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم فرض تدابير إغلاق جديدة في جنوب الولاية، في إجراء يشمل أكثر من عشرين مليون نسمة.

وقال نيوسوم «نحن في لحظة حساسة في معركتنا ضد الفيروس وعلينا أن نتخذ تدابير حاسمة اعتباراً من الآن بهدف تجنّب اكتظاظ النظام الاستشفائي في كاليفورنيا».

وفي إيطاليا التي تجاوزت عتبة ستين ألف وفاة جراء الوباء، تبلغت وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورغيزي الاثنين أنها مصابة بالفيروس، في خضمّ اجتماع وزاري، ما دفع وزيرين آخرين الى حجر نفسيهما بعدما خالطاها.(وكالات)