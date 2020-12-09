شكرا لقرائتكم خبر عن «فاتمان»..الـواقـع يـتـمـرد عـلـى الأسـطـورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

إنه الموسم الذي ينتظره الجمهور كالعادة، موسم الإنتاج «السخي» لمجموعة من أفلام «الكريسماس»، والتي تملأ الشاشتين الكبيرة والصغيرة في مثل هذا الوقت من كل عام. إنما ما هو غير عادي هذا العام، أن يفتتح الموسم فيلم عن «سانتا كلوز» كما لم نره من قبل، رجل متعب، غاضب، يعيش أحوال هذا العصر، مصنوع من خيال لكنه واقعي. ما يواجهه «سانتا» أو «الرجل البدين» كما يسميه البعض، أبعد وأخطر من صراع الخير والشر، وفق ما يقدمه لنا «فاتمان» المستمر عرضه في الصالات.

ممتع حين تشعر بأنك تشاهد فيلماً «ذكياً»، لأن الأفكار فيه تأتي من خارج الصندوق، من حيث لا تتوقع، وتصل بك إلى حد الانجذاب إليها والانبهار بها، إذا عرف صناع الفيلم تقديمه بشكل «غير عادي». و«فاتمان» من هذه الأفلام التي تحركها فكرة ذكية، غير تقليدية، تجعل من «سانتا كلوز» إنساناً يعيش أحوال العصر الحديث، ليس سعيداً على الدوام، ولا محبوباً من كل الناس، بل يعاني الإفلاس ولا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء، بينما التجار في أمريكا مثلاً يستغلون اسمه ويجنون أرباحاً طائلة كل عام في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، «إذ يدر نحو 3 تريليونات دولار لأمريكا» كما يقول بطل الفيلم كريستوفر كرينجر (ينادونه كريس).

لا يوحي لك العنوان بأن المعني ب«الرجل البدين» (فاتمان) هو سانتا كلوز، ولا البوستر يحمل أي ملمح له ولا زينة الكريسماس موجودة في الخلفية ولا الألوان خصوصاً الأحمر.. لذا تتحمس للفيلم وتتشوق لمعرفة سر هذا «الانقلاب» على الشكل التقليدي للأفلام التي تتناول شخصية هذا الرجل الطيب المرتبط في أذهاننا منذ الطفولة بالهدايا والزي الأحمر، كما يلعب اسم وحضور النجم ميل جيبسون دوراً أيضاً في حثنا على الاستسلام للفكرة ومشاهدة الفيلم بلا ملل لمدة ساعة و40 دقيقة. و«بلا ملل» تصبح مهمة جداً حين تقصد تقديم عمل عن شخصية أسطورية، ارتبطت بخيال الناس صغاراً وكباراً بصورة جميلة فيها الكثير من السحر والأحلام، كما ارتبطت بنوعية الأعمال الرومانسية والعائلية وأحياناً الكوميدية المحببة.

فلنفترض أن سانتا كلوز موجود فعلياً ويعيش في القطب الشمالي، كما تقول القصص، كيف سيكون حاله اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم، وفي ظل التطور التقني السريع والمذهل، الذي انتزع من الأطفال الجزء الأكبر من براءة وسذاجة الطفولة المعهودة والتي عرفها آباؤهم؟ ألا يمكن أن يكون منهكاً متعباً من كثرة الأعباء، حائراً من أين له أن يلبي كل طلبات الناس؟ ناهيك عن تراجع أعداد المصدقين بأنه حقيقي وموجود، ومن ينتظرونه كل عام ليزورهم في بيوتهم ويترك لهم هداياهم.

شخصية خيالية

المخرجان والكاتبان الشقيقان، إيشوم وإيان نيلمز يقدمان صورة واقعية عن شخصية خيالية، سانتا كلوز أو كريس (ميل جيبسون)، الرجل الطيب الذي ينتظر قدومه الناس، محبط من أطفال هذه الأيام، لأنهم أصبحوا «بلا أخلاق»، ويطلقون عليه وعلى موكبه (العربة التي تجرها حيوانات الرنة)، والأخطر أنه لم يعد قادراً على إنتاج المزيد من الألعاب لهم في مصنعه الذي يضم مجموعة كبيرة من الأقزام. ويطرح الشقيقان نيلمز سؤالاً يكون بمثابة المفتاح إلى صلب القضية، هل وجود سانتا كلوز ما زال مهماً؟.

يكافح كريس من أجل الحفاظ على مصنعه، ويردد أمام زوجته روث (ماريان جان بابتيست)، وهي خبيرة حياكة الصوف وصناعة البسكويت الخاص بالميلاد. امرأة تحب زوجها وتساعده في اتخاذ القرارات. وبما أن العديد من الأطفال أصبحوا على قائمته المشاغبين، فإن كريس لا يتلقى من الدولة الأمريكية الدعم الكامل، باعتبار أنه يحصل على راتب سنوي، ولن يحصل على المبلغ المستحق له كاملاً إلا إذا وافق على تسليم إدارة مصنعه لمدة شهرين فقط إلى قيادة الجيش الأمريكي، وتغيير نشاطه من تصنيع الألعاب إلى تصنيع قطع للطائرات الحربية. يرضخ كريس من أجل عماله ومن أجل الخروج من الأزمة وتسديد ديونه، طالما أن الوضع مرير والأعياد فقدت بهجتها المعهودة، وكل شيء تغير، سانتا يحمل مسدساً ويتدرب على إطلاق النار بعدما أصبح يتعرض هو لإطلاق النار من قبل بعض الأطفال. لم يعد هناك طفل ساذج يحلم بسانتا وينتظر هداياه ببراءة، إنما وصل التنمر إلى «الرجل البدين» كما يسمونه، إنه تغير كبير في الزمن.

نموذج مختلف

إيشوم وإيان نيلمز يقدمان نموذجاً مختلفاً عن سانتا كلوز وروح أعياد الميلاد، فمقابل هذه الشخصية الطيبة يقدمان وجهين للشر، أولهما الطفل بيلي (تشانس هيرستفيلد) الذي يبدو رجل أعمال بزي طفل، يرفض فوز أي شخص غيره بالمركز الأول في المسابقة السنوية في المدرسة، المتمثلة في ابتكار مشروع جديد، وحين تزاحمه التلميذة كريستين كراوفورد (إليسون جرير باتلر) ويحل بعدها ثانياً، يتفق مع القاتل المأجور «سكيني مان» أي الرجل النحيل (والتون جوجينز) على اختطاف الفتاة وتهديدها بالقتل وتعذيب والديها إن لم تنسحب مدعية أنها مزورة ولم تجر البحث بنفسها ولم تبتكر فكرة المشروع بل سرقتها. في المساء يتلقى بيلي هدية من سانتا كلوز، عبارة عن قطعة من الفحم فيستشيط غيظاً ويأمر الرجل النحيف بقتل سانتا كلوز.

تستغرب أن ترى سانتا كلوز حاملاً سلاحاً ليقتل أحداً. صحيح أنه يدافع عن نفسه، لكن الفكرة لم ترد من قبل ولم يتقبلها الجمهور إلا لأنها تأتي هنا في سياق منطقي وطبيعي، مع بعض المواقف المضحكة والمشاهد الكوميدية إلى حد ما. لم يحرم المؤلفان سانتا من كل مميزاته «الخرافية» وهو الآتي إلينا على متن أسطورة من صنع الخيال، بل جعلاه معمراً، تطيب جراحه بشكل سريع ولا يموت مهما كان الجرح عميقاً!.

جرعات تشويق

يتميز الفيلم بتصاعد الأحداث فيه بشكل مستمر، مع جرعات من التشويق التي تؤدي غرضها بامتياز وتجعلنا مشدودي الأعصاب نترقب نتيجة الصراع بين المجرم القاتل وكريس أو سانتا. ونصل إلى الذروة مع المعركة التي دارت بين كريس والقاتل المأجور، والنتائج التي أسفرت عنها. لا يشكل الفيلم صدمة إضافية للجمهور بل يتعمد الشقيقان نيلمز الإبقاء على الرسالة الأهم وعلى لسان البطل: «العطاء هو الذي يجعل سانتا يعيش طويلاً»، و«لا بد للخير أن ينتصر على الشر في النهاية».

حتى الختام يسير عكس المتوقع، وتكون كلمة الفصل لسانتا الذي يجيد تطوير ذاته وحماية نفسه وبلدته ومصنعه، ويواجه «أعداءه» بجرأة وقوة وإصرار على استمرارية الأسطورة.

الدور لم يكن صعباً على ميل جيبسون الذي أجاد تقديمه بتوازن شديد بين خفة الظل والجدية، والفيلم سلس غير معقد، يقدم صورة حديثة ومتطورة عن «سانتا كلوز» البدين ولكن الخارج من زمن الماضي إلى الحاضر والمستقبل أيضاً. فيلم مصنوع بذكاء، إسقاطاته على السياسة الأمريكية كثيرة وواضحة، ننصح بمشاهدته مع الانتباه إلى أن مشاهد القتال فيه لا تناسب الأطفال.

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