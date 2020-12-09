شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الـ 19 لمنتدى الإعلام العربي..«افتراضيـــاً» 23 الجـاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم نادي دبي للصحافة الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي افتراضياً يوم 23 ديسمبر الجاري تحت عنوان «الإعلام العربي.. المستقبل رقمي».

ويأتي تنظيم المنتدى بشكل افتراضي مواكبة لمتغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المُستجد، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

كانت هذه تفاصيل خبر الدورة الـ 19 لمنتدى الإعلام العربي..«افتراضيـــاً» 23 الجـاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.